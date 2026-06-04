«Руссилика» откроет НТЦ в нижегородском «Технопарке Н2О»

В рамках работы центра планируется проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по нескольким направлениям, среди которых технологии кремнеземных наполнителей для шинной промышленности, носителей для катализаторов, функциональных добавок для лакокрасочных материалов, специализированных кремнеземных материалов для средств гигиены и продуктов для аналитических и исследовательских применений.