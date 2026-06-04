Покусанному бездомной собакой школьнику под Волгоградом выплатят 40 тыс. рублей

Администрация Иловлинского района Волгоградской области заплатит 40 тысяч рублей компенсации морального вреда семье покусанного бездомной собакой школьника. Суд вынес решение по иску прокуратуры, сообщили в ведомстве.
— Надзорной проверкой установлено, что на территории муниципального образования не принималось необходимых и достаточных мер по организации отлова бездомных животных, — рассказали в областной прокуратуре.
За помощью в прокуратуру пришли родители 9-летнего мальчика. Их сына при возвращении домой из школы на улице укусила бродячая собака. Пес оставил три раны на левой голени. Ребенку потребовалась медпомощь и курс антирабической вакцины от бешенства. Также школьник получил психологическую травму, при виде собак на него накатывают страха и тревога.