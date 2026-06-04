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Покусанному бездомной собакой школьнику под Волгоградом выплатят 40 тыс. рублей

Компенсацию заплатит администрация Иловлинского района.

Источник: Комсомольская правда

Администрация Иловлинского района Волгоградской области заплатит 40 тысяч рублей компенсации морального вреда семье покусанного бездомной собакой школьника. Суд вынес решение по иску прокуратуры, сообщили в ведомстве.

— Надзорной проверкой установлено, что на территории муниципального образования не принималось необходимых и достаточных мер по организации отлова бездомных животных, — рассказали в областной прокуратуре.

За помощью в прокуратуру пришли родители 9-летнего мальчика. Их сына при возвращении домой из школы на улице укусила бродячая собака. Пес оставил три раны на левой голени. Ребенку потребовалась медпомощь и курс антирабической вакцины от бешенства. Также школьник получил психологическую травму, при виде собак на него накатывают страха и тревога.