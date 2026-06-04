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Любимова прокомментировала встречу с представителями США на ПМЭФ

С. -ПЕТЕРБУРГ, 4 июн — РИА Новости. Министр культуры РФ Ольга Любимова в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ назвала знаковой встречу с представителями США в рамках панельной дискуссии «Россия — США: диалог культур».

Источник: РИА "Новости"

«Действительно, это была очень знаковая, яркая и интересная встреча. Давайте начнем с главного — она была очень теплой и безумно личной», — сказала она, комментируя встречу с представителями США.

Любимова назвала ценным то, что общение с американской стороной было основано не на официальных тезисах.

«Она была основана не на официальных тезисах, а на личных воспоминаниях, прежде всего наших высоких американских гостей о том, что их связывает с Россией и русской культурой», — подчеркнула министр.

Панельная дискуссия «Россия — США: диалог культур» прошла на полях ПМЭФ в четверг. Российскую сторону в рамках дискуссии представили Любимова, гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский, худрук Большого и Мариинского театров Валерий Гергиев, и.о. ректора Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе и другие.

Среди спикеров от США — председатель комиссии по изящным искусствам США Родни Мимс Кук-младший, продюсер Стивен Мао, режиссер Стивен Сигал, главный исполнительный директор Американской торговой палаты в РФ Роберт Эйджи.

Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости — генеральный информационный партнер ПМЭФ.

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