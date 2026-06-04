Перечень террористов и экстремистов пополнился шестью нижегородцами

Шесть уроженцев Нижегородской области внесли в обновленный перечень террористов и экстремистов. Это следует из информации, опубликованной на официальном сайте Росфинмониторинга.
Речь идет о 46-летнем Максиме Купцове, 65-летнем Александре Лазареве, 59-летнем Николае Меснике, 71-летнем Викторе Русееве, 19-летнем Егоре Тыранове и 52-летнем Ринате Хасянове.
По каким причинам все они оказались в данном списке, не сообщается.
Напомним, что уроженку Нижегородской области внесли в перечень террористов и экстремистов.