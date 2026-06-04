Апрелев: вторичный рынок исчерпал потенциал для падения, первичный активно дешевеет

Вторичный рынок исчерпал потенциал для падения, тогда как первичный активно дешевеет. Об этом сообщил вице-президент Гильдии риелторов России Константин Апрелев в интервью Общественной Службе Новостей.
По его оценке, вторичный сегмент демонстрирует рост, в то время как на первичном рынке происходит активное удешевление.
Эксперт пояснил, что коррекция стоимости на вторичном рынке уже произошла в 2024—2025 годах, когда цены в рублях снизились на 5−12% в зависимости от региона. Этот процесс, длившийся почти два года, завершился, и теперь стоимость готового жилья начинает постепенно увеличиваться, в основном соответствуя уровню инфляции. В связи с этим, по мнению Апрелева, предпосылок для нового падения цен на «вторичку» в обозримом будущем нет.
Ситуация на рынке новостроек выглядит иначе. Риелтор отметил, что с февраля застройщики начали проводить очень существенное снижение цен, которое в публичном пространстве заявляется на уровне от 10% до 30% по разным проектам. При этом он уточнил, что данные скидки применяются не ко всему ассортименту, а к значительной его части — примерно до 70% от общего числа непроданных лотов в объектах.
Таким образом, по словам эксперта, для покупателей сложилась уникальная ситуация, когда они могут выбирать между дешевеющими новостройками и постепенно дорожающим вторичным жильём.
Апрелев также добавил, что поведение рынков варьируется в зависимости от географии. Кроме того, он упомянул ранее отмеченный аналитиками устойчивый спрос на малогабаритные квартиры, который обусловлен общим ростом цен и желанием молодых людей жить отдельно.
Ранее сообщалось о том, как снять квартиру посуточно в туристическом городе и не переплатить.