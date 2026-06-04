Апрелев: вторичный рынок исчерпал потенциал для падения, первичный активно дешевеет

Эксперт пояснил, что коррекция стоимости на вторичном рынке уже произошла в 2024—2025 годах, когда цены в рублях снизились на 5−12% в зависимости от региона. Этот процесс, длившийся почти два года, завершился, и теперь стоимость готового жилья начинает постепенно увеличиваться, в основном соответствуя уровню инфляции. В связи с этим, по мнению Апрелева, предпосылок для нового падения цен на «вторичку» в обозримом будущем нет.