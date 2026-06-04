Красноярка Мирра Андреева впервые вышла в финал «Ролан Гаррос»

Теннисистка из Красноярска Мирра Андреева впервые в своей карьере вышла в финал престижного турнира и одного из важнейших у теннисистов — «Ролан Гаррос». В полуфинале она со счетом 6:1 и 6:3 обыграла украинку Марту Костюк. Если первый сет прошел спокойно, то вторая часть второго сета дала повод для волнений болельщикам россиянки. Костюк попыталась сократить отставание в геймах до одного, но Андреева не отдала последние два и довела матч до победы. Были тяжелые условия, не могла понять, куда дует ветер. Сохраняла концентрацию и отдала себя всю на корте, — отметила красноярка после полуфинального матча. Добавим, что погода явно могла внести свои корректировки — над стадионом скапливались тучи, поэтому организаторам пришлось закрыть крышу над кортом. Теперь Андреева будет ждать победительницу второго полуфинала. В этом сезоне есть шанс на «русский финал». Для этого Диана Шнайдер, с которой Мирра Андреева хорошо знакома и выступает в парных турнирах, должна выиграть свой матч.