Огурцы с помидорами резко подорожали в Воронежской области

Репчатый лук прибавил в цене 7,78 процента: с 41,07 до 44,32 рубля. Огурцы выросли на 7,43 процента: с 111,01 до 119,52 рубля. Помидоры подорожали на 6,47 процента: с 165,18 до 175,41 рубля.