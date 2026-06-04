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Огурцы с помидорами резко подорожали в Воронежской области

Помидоры прибавили в цене десять рублей, огурцы — восемь.

Источник: Комсомольская правда

За последнюю неделю весны, с 25 по 31 мая, в Воронежской области резко подорожали лук, огурцы и помидоры. Об этом сообщает Воронежстат.

Репчатый лук прибавил в цене 7,78 процента: с 41,07 до 44,32 рубля. Огурцы выросли на 7,43 процента: с 111,01 до 119,52 рубля. Помидоры подорожали на 6,47 процента: с 165,18 до 175,41 рубля.

Тем временем, значительнее всего подешевели консервы для детского питания — мясные (цена килограмма снизилась на 3,36 процента — до 1217,34 рубля), овощные (-2,71 процента, до 680,62 рубля) и фруктово-ягодные (-1,86 процента, до 595,44 рубля).

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