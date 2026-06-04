20-летний калининградец без прав сбил насмерть пешехода и скрылся

По версии следствия, всё произошло вечером 7 октября на автодороге «Жилино — Большаково — Гастеллово — Тимирязево» в Славском районе. Обвиняемый управлял автомобилем «Ауди», не имея прав. Он не учёл дорожные и метеоусловия — в тёмное время суток на мокрой или скользкой дороге безопасная скорость существенно ниже обычной. На одном из участков трассы он сбил 42-летнего пешехода, который переходил проезжую часть. От полученных травм мужчина скончался на месте.