20-летний калининградец без прав сбил насмерть пешехода и скрылся

В Славском районе Калининградской области завершено расследование резонансного смертельного ДТП, которое произошло ещё в октябре 2025 года. 20-летний житель Калининградской области предстанет перед судом по обвинению в наезде на пешехода, повлёкшем его гибель. Кроме того, молодой человек в момент аварии не имел водительского удостоверения, а после случившегося скрылся с места происшествия.
По версии следствия, всё произошло вечером 7 октября на автодороге «Жилино — Большаково — Гастеллово — Тимирязево» в Славском районе. Обвиняемый управлял автомобилем «Ауди», не имея прав. Он не учёл дорожные и метеоусловия — в тёмное время суток на мокрой или скользкой дороге безопасная скорость существенно ниже обычной. На одном из участков трассы он сбил 42-летнего пешехода, который переходил проезжую часть. От полученных травм мужчина скончался на месте.
Самое тяжкое — водитель даже не остановился. Он не оказал пострадавшему первую помощь, не вызвал скорую и полицию, а просто уехал, бросив умирающего человека на дороге.
В действиях молодого человека следствие усматривает состав преступления, предусмотренного пунктами «б» и «в» части 4 статьи 264 УК РФ. Это нарушение правил дорожного движения, совершённое лицом, не имеющим права управления, повлёкшее по неосторожности смерть человека, и сопряжённое с оставлением места происшествия. Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок от пяти до двенадцати лет.
Уголовное дело с обвинительным заключением, подписанным прокурором, уже направлено в суд. Теперь судье предстоит определить меру наказания для 20-летнего водителя, который за несколько минут сломал две жизни — жертвы и свою собственную.