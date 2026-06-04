ФНС требует обанкротить белгородского производителя меди из-за долгов на 45 млн

По данным Rusprofile, ООО «Терра» зарегистрировано в Старом Осколе Белгородской области в 2022 году. В 2024 году компания меняла адрес регистрации на московский, однако в 2025-м перерегистрировалась обратно в Старый Оскол. Основной вид деятельности — производство меди. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Владелец и гендиректор — Евгений Столбовской. В 2025 году выручка общества составила 2,2 млрд руб., а чистый убыток — 148 млн руб.