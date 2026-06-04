Более 2,8 тысячи человек пострадали от укусов клещей в Нижегородской области

С начала сезона эксперты исследовали 3811 клещей, из которых более 3,5 тысячи были сняты с людей. Возбудители различных инфекций обнаружены почти в каждом пятом образце. Чаще всего выявлялись боррелии, анаплазмы и эрлихии. Кроме того, вирус клещевого энцефалита нашли в семи клещах, обнаруженных в Шахунье, на Бору, а также в Шарангском и Уренском округах.