Обвиняемый в получении взяток экс-завкафедрой воронежского медвуза уходит на СВО

Андрей Сущенко окончил ВГМУ в 1993 году, а в 2004-м защитил докторскую диссертацию, посвященную принципам диагностики и коррекции состояния слизистой оболочки полости рта при заболеваниях пищеварительного тракта. За время научно-педагогической работы он подготовил 12 кандидатов медицинских наук и опубликовал более 120 научных трудов. Руководил кафедрой стоматологии детского возраста с 2007 по 2013 год. С 2010 по 2015 год был главным врачом студенческой стоматологической поликлиники ВГМУ. В ноябре 2017 года на сайте вуза он упоминался как проректор по дополнительному профессиональному образованию.