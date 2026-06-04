Андрей Кропоткин поздравил калининградский филиал фонда «Защитники Отечества» с трёхлетием

Специалисты фонда работают в разных муниципалитетах Калининградской области, оказывая помощь участникам СВО и их близким. Андрей Кропоткин поблагодарил руководителя регионального филиала Раису Кривченкову и сотрудников организации за профессионализм, ежедневный труд и внимательное отношение к людям.