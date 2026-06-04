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Андрей Кропоткин поздравил калининградский филиал фонда «Защитники Отечества» с трёхлетием

Организация помогает участникам СВО и их семьям.

Источник: Клопс.ru

Председатель Законодательного Собрания Калининградской области Андрей Кропоткин поздравил сотрудников регионального филиала фонда «Защитники Отечества» с трёхлетием со дня создания. В мероприятии также приняли участие заместитель председателя правительства области Сергей Булычев и Герой России Андрей Козлов.

«За каждым обращением стоит конкретная человеческая судьба. Здесь людям помогают решать вопросы социальной и юридической поддержки, реабилитации, медицинской помощи и оформления документов», — подчеркнул председатель Заксобрания.

Специалисты фонда работают в разных муниципалитетах Калининградской области, оказывая помощь участникам СВО и их близким. Андрей Кропоткин поблагодарил руководителя регионального филиала Раису Кривченкову и сотрудников организации за профессионализм, ежедневный труд и внимательное отношение к людям.