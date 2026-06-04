В больнице Няндомы Архангельской области отремонтируют стационар

Круглосуточный стационар отремонтируют в Няндомской центральной районной больнице Архангельской области. Работы проведут по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в региональном министерстве здравоохранения.
О планах по обновлению подразделения больницы коллективу учреждения рассказал министр здравоохранения области Дмитрий Богданов в ходе рабочего визита в Няндомский округ. Глава ведомства посетил поликлинику, приемное отделение и круглосуточный стационар, где ознакомился с отделениями и лечебно-диагностическими кабинетами, а также провел встречу с коллективом медучреждения и ответил на вопросы специалистов.
«Планируется полностью заменить системы вентиляции и водоснабжения, в отделении хирургии и операционном блоке выполнить перепланировку, установить новые лифты, а также реализовать мероприятия по обеспечению доступной среды для маломобильных пациентов», — рассказал Дмитрий Богданов.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.