Концерт Кати Чеховой, спектакль «Вишневый сад» и «Убить Билла» в кино

В пятницу в 20:30 в баре «Руки Вверх!» пройдет клубный концерт Кати Чеховой. В июне 2005 года проект стартовал ротацией треков «Я-робот» и «Крылья» в эфирах российских радиостанций. В декабре 2005 года вышел первый альбом Кати Чеховой «Я-робот», легальные продажи которого составили 250 тыс. CD-копий. В течение года треки альбома занимали прочно свои места в плейлистах клубных диджеев Москвы и России.