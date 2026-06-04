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В селе Русский Камешкир Пензенской области обновят территорию у церкви

Там проведут озеленение и обустроят зоны отдыха.

Благоустройство территории на улице Зеленый тупик около Троице-Сергеевской церкви началось в селе Русский Камешкир Пензенской области, сообщили в региональном министерстве жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения. Работы проводятся в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

На объект уже завезли щебень, также специалисты приступили к планировке территории. После завершения работ там появятся пешеходные дорожки и зоны отдыха. Кроме того, на территории проведут озеленение.

Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения региона Евгений Михалев отметил, что благоустройство вблизи значимых культурных и религиозных объектов — это не только создание комфортных условий для жителей, но и важный шаг к повышению туристической привлекательности села. «Проект позволит сформировать современное общественное пространство, которое станет точкой притяжения для местных жителей всех возрастов», — подчеркнул Евгений Михалев.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.