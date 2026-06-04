В селе Русский Камешкир Пензенской области обновят территорию у церкви

Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения региона Евгений Михалев отметил, что благоустройство вблизи значимых культурных и религиозных объектов — это не только создание комфортных условий для жителей, но и важный шаг к повышению туристической привлекательности села. «Проект позволит сформировать современное общественное пространство, которое станет точкой притяжения для местных жителей всех возрастов», — подчеркнул Евгений Михалев.