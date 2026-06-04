В Екатеринбурге построят новый водопровод для «Академического-2»

Новый водопровод будет проложен подземным способом от проектируемого водопровода на улице Академика Курчатова до ранее запланированного на улице Лучистой. Трасса пройдет в границах улиц Лучистой, Чемпионов, Полевского тракта, Перспективной и Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД), затрагивая также улицы Академика Курчатова и Нескучную.