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Вопросы устойчивости региональных бюджетов обсудили на заседании комиссии Госсовета

Были озвучены инициативы по дальнейшему совершенствованию финансовых механизмов поддержки регионов.

Вопросы устойчивости региональных бюджетов и совершенствование финансовых механизмов поддержки обсудили на первом очном заседании комиссии Госсовета РФ по направлению «Экономика и финансы», сообщается на сайте «Объясняем.рф».

Заседание прошло под председательством губернатора Челябинской области Алексея Текслера. По его словам, в течение первого полугодия комиссия вела активную работу с субъектами и федеральными органами власти по вопросам бюджетной устойчивости.

«От лица всех регионов хочу поблагодарить президента: он поддержал предложение “Единой России” и принял решение о переносе в 2026 году на более поздний период погашения оставшейся одной трети задолженности субъектов по бюджетным кредитам, погашение которой было запланировано в текущем году», — сказал председатель комиссии.

Отмечается, что данное решение позволит субъектам выстраивать бюджетную политику более гибко и направлять ресурсы на приоритетные задачи.

Кроме того, на заседании были озвучены инициативы по дальнейшему совершенствованию финансовых механизмов поддержки регионов, которые комиссия прорабатывает вместе с субъектами. В их числе: доработать подходы к поддержке субъектов с учетом различий в их бюджетной ситуации и отраслевой структуре экономики; продолжить настройку налоговых и бюджетных инструментов для укрепления доходной базы регионов.

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