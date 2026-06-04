Вопросы устойчивости региональных бюджетов обсудили на заседании комиссии Госсовета

Вопросы устойчивости региональных бюджетов и совершенствование финансовых механизмов поддержки обсудили на первом очном заседании комиссии Госсовета РФ по направлению «Экономика и финансы», сообщается на сайте «Объясняем.рф».
Заседание прошло под председательством губернатора Челябинской области Алексея Текслера. По его словам, в течение первого полугодия комиссия вела активную работу с субъектами и федеральными органами власти по вопросам бюджетной устойчивости.
«От лица всех регионов хочу поблагодарить президента: он поддержал предложение “Единой России” и принял решение о переносе в 2026 году на более поздний период погашения оставшейся одной трети задолженности субъектов по бюджетным кредитам, погашение которой было запланировано в текущем году», — сказал председатель комиссии.
Отмечается, что данное решение позволит субъектам выстраивать бюджетную политику более гибко и направлять ресурсы на приоритетные задачи.
Кроме того, на заседании были озвучены инициативы по дальнейшему совершенствованию финансовых механизмов поддержки регионов, которые комиссия прорабатывает вместе с субъектами. В их числе: доработать подходы к поддержке субъектов с учетом различий в их бюджетной ситуации и отраслевой структуре экономики; продолжить настройку налоговых и бюджетных инструментов для укрепления доходной базы регионов.