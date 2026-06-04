В больнице села Тегульдет Томской области открыли обновленный стационар

Стационар Тегульдетской районной больницы Томской области заработал после капитального ремонта, проведенного в ходе реализации нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в департаменте информационной политики администрации региона.
В больнице отремонтировали коридоры, холлы и палаты второго этажа стационара, детское поликлиническое отделение. Также там заменили сантехнику и установили новую мебель.
«Капитальный ремонт стационара Тегульдетской районной больницы позволил создать комфортные и современные условия и для работы сотрудников, и для пребывания здесь пациентов», — отметил и. о. начальника департамента здравоохранения региона Юрий Воробьев.
Главный врач больницы Виталий Чуриков добавил, что обновленное помещение насчитывает 62 койки, при этом за год оно принимает около 1,1 тыс. местных жителей. Во время ремонта медицинское обслуживание не приостанавливалось: часть пациентов стационара перенаправляли в Асиновскую и Зырянскую районные больницы.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.