400 млн рублей вложат в новые лыжные склоны в Нижнем Новгороде

Кроме того, Нижегородская область заключила соглашение с компанией X5 для расширения поддержки местных производителей, чья продукция уже широко представлена в магазинах сети. В числе приоритетных направлений сотрудничества также обозначены программы продовольственной помощи для льготников, проекты по раздельному сбору отходов и создание доступной среды.