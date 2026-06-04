400 млн рублей вложат в новые лыжные склоны в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде планируется благоустроить лыжные склоны и построить спортивную лыжную школу. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин в своём MAX-канале по итогам заключения ряда соглашений на ПМЭФ-2026.
Соответствующий документ правительство Нижегородской области подписало с благотворительным фондом Колесникова. Общий объем инвестиций в спортивные проекты составит 400 млн рублей. По словам главы региона, новые спортивные объекты прекрасно впишутся в территорию у Гребного канала, которую активно приводят в порядок в последние годы.
Кроме того, Нижегородская область заключила соглашение с компанией X5 для расширения поддержки местных производителей, чья продукция уже широко представлена в магазинах сети. В числе приоритетных направлений сотрудничества также обозначены программы продовольственной помощи для льготников, проекты по раздельному сбору отходов и создание доступной среды.
Ранее сообщалось, что поселок на 450 домов для европейцев построят в Нижегородской области.