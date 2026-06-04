Из оборонзаказа вышел срок

Александр Дьяченко признал вину и заключил досудебное соглашение с прокуратурой, поэтому его судят отдельно от других фигурантов. В прениях государственный обвинитель попросил назначить фигуранту четыре года восемь месяцев колонии общего режима, штраф 700 тыс. руб. и ограничение свободы на два года после освобождения. Кроме того, гособвинитель заявил, что считает необходимым лишить подсудимого права занимать определенные должности в коммерческих организациях в течение трех лет после отбытия основного наказания.