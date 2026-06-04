Количество корпоративных программ здоровья на Дону за год выросло вдвое

В Ростовской области количество корпоративных программ здоровья за год увеличилось почти в два раза — со 137 до 273. Об этом на конференции, которую организовал «Ъ-Ростов» совместно с Союзом работодателей Ростовской области и региональным отделением Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), сообщила исполняющая обязанности начальника управления лечебно-профилактической помощи министерства здравоохранения Ростовской области Екатерина Яковенко.