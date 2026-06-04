Количество корпоративных программ здоровья на Дону за год выросло вдвое

В Ростовской области количество корпоративных программ здоровья за год увеличилось почти в два раза — со 137 до 273. Об этом на конференции, которую организовал «Ъ-Ростов» совместно с Союзом работодателей Ростовской области и региональным отделением Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), сообщила исполняющая обязанности начальника управления лечебно-профилактической помощи министерства здравоохранения Ростовской области Екатерина Яковенко.
По словам представителя регионального минздрава, если по итогам 2025 года в области действовало 137 корпоративных программ здоровья, то к маю 2026 года их число достигло 273.
«Для нас это очень позитивная и воодушевляющая динамика», — отметила госпожа Яковенко.
Она подчеркнула, что корпоративные программы здоровья рассматриваются государством как один из инструментов сохранения трудовых ресурсов и уже интегрированы в федеральный проект «Здоровье для каждого», а также региональные инициативы по укреплению общественного здоровья.
По словам Екатерины Яковенко, сохранить здоровье сотрудников невозможно усилиями только одной стороны. «Здоровые работники и устойчивые трудовые коллективы — это стабильно работающая организация», — подчеркнула представитель министерства.
Участники конференции отметили, что в условиях кадрового дефицита работодатели все чаще рассматривают корпоративные программы не только как социальную инициативу, но и как инструмент удержания персонала, повышения производительности труда и продления профессионального долголетия работников.
Подробнее читайте в материале «Бизнес взялся за здоровье».