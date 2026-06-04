Врио губернатора Белгородской области: в Шебекинском округе восстановили 16,5 тысячи домов и квартир

По информации врио губернатора Белгородской области Александра Шуваева, за время специальной военной операции на территории Шебекинского округа было повреждено около 19 тыс. объектов. Уже восстановлено свыше 16,5 тыс. домов и квартир. В работе остается более 2,3 тыс. домовладений. Господин Шуваев 4 июня провел совещание по восстановлению жилья в округе и заслушал отчеты о выполнении работ от курирующих министерств и глав муниципалитетов.