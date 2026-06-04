Глава Перми дал старт сезону летней занятости для молодежи города

«Попробовав себя в той или иной профессии, вы сможете лучше представить свой дальнейший карьерный путь. Кто-то из вас, возможно, откроет новые горизонты для трудоустройства в будущем. Пусть эти дни добавят ярких красок в ваши будни и подарят вам ощущение того, что вы делаете важное и полезное дело для всего города», — подчеркнул в обращении Эдуард Соснин.