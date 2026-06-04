В подмосковном Ногинске построили новую поликлинику

Новую поликлинику построили в микрорайоне Заречье Ногинска Московской области. Объект возвели в соответствии с задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в министерстве информации и молодежной политики области.
Объект рассчитан на 500 посещений в смену и будет обслуживать более 43 тыс. жителей, в том числе 10,5 тыс. детей. В структуру поликлиники вошли консультативно-диагностический центр, педиатрическое отделение и кабинеты узких специалистов.
Особое внимание уделили и удобству посетителей. Рядом со зданием предусмотрели просторную парковочную зону, а прилегающую территорию благоустроили: высадили деревья и кустарники, оборудовали зоны отдыха и детскую игровую площадку.
Сейчас поликлиника проходит процедуру лицензирования, после которой сможет начать прием пациентов. Параллельно специалисты завершают подготовку помещений: расставляют мебель и подключают современное медицинское оборудование. В учреждении будут работать аппараты для рентгена, МРТ и КТ, а также флюорографы и маммографы.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.