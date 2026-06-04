В Ростовской области увеличилось количество детей с ожирением

При этом показатель опасной полноты на 1000 человек населения среди детей составил 5,58, а среди подростков — 11,82. Отдельно указано, что количество случаев на 1000 населения среди взрослых находится в пределах 1,92 (к слову, в докладе отмечается, что ожирение среди взрослых снизилось на 15%).