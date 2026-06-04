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В Ростовской области увеличилось количество детей с ожирением

С 2020 года рост ожирения среди детей в Ростовской области составил 18,2%

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области увеличилось число детей с ожирением. Об этом сообщили в докладе управления Роспотребнадзора за 2025 год.

— В динамике с 2020 года наблюдается рост заболеваемости среди детей на 18,2%, среди подростков на 0,7%, — говорится в докладе.

При этом показатель опасной полноты на 1000 человек населения среди детей составил 5,58, а среди подростков — 11,82. Отдельно указано, что количество случаев на 1000 населения среди взрослых находится в пределах 1,92 (к слову, в докладе отмечается, что ожирение среди взрослых снизилось на 15%).

Всего по области показатель на 1000 населения составил 2,80. Также сообщается, что в целом уровень ожирения во всех возрастных группах в динамике с 2020 года снизился на 4,4%.

Уровень заболеваемости ожирением превысил среднеобластной в Азове, Волгодонске, городах Гуково и Зверево, Каменске-Шахтинском, Новочеркасске, а также в Багаевском, Боковском, Белокалитвенском, Волгодонском, Верхнедонском, Веселовском, Заветинском, Зерноградском, Кагальницком, Матвеево-Курганской, Миллеровском, Милютинском, Мясниковском, Обливском, Родионово-Несветайском, Советском, Тарасовском, Цимлянском, Шолоховском районах.

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