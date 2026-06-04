Суд отказал властям Ростова в споре о переименовании здания в парке Плевен

Однако в ходе судебного разбирательства было установлено, что заявление о переименовании объекта поступило от ООО «МИВ», а соответствующие изменения были внесены в ЕГРН 4 февраля 2026 года. При этом определение суда о запрете регистрационных действий поступило в Росреестр только 3 марта, то есть спустя месяц после регистрации.