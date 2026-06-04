В учебники хотят добавить примеры успеха женщин в технических профессиях

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ксения Горячева попросила Минпросвещения провести анализ и добавить в учебники больше примеров, когда женщины преуспевали в технических профессиях, чтобы те чаще выбирали эту сферу.
«В целях разрушения сложившегося стереотипа прошу поручить провести исследование для выявления выдающихся женщин-деятелей в различных областях, в том числе в точных науках, промышленности, инженерных и технических отраслях», — говорится в обращении Горячевой к Минпросвещения, имеющемся в распоряжении «Газеты.Ru».
В министерстве в ответе на запрос концептуально поддержали идею, но отметили, что есть ряд сложностей.
«Выявление женщин-деятелей в различных областях является экспертно-аналитическим анализом, а не научным исследованием. Следует отметить, что в настоящее время в подведомственных педагогических вузах не сформирована экспертная среда, обладающая необходимой квалификацией для анализа достижений женщин в таких сферах, как точные науки, промышленность, инженерия и технические дисциплины», — говорится в ответном письме.