В учебники хотят добавить примеры успеха женщин в технических профессиях

«Выявление женщин-деятелей в различных областях является экспертно-аналитическим анализом, а не научным исследованием. Следует отметить, что в настоящее время в подведомственных педагогических вузах не сформирована экспертная среда, обладающая необходимой квалификацией для анализа достижений женщин в таких сферах, как точные науки, промышленность, инженерия и технические дисциплины», — говорится в ответном письме.