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В учебники хотят добавить примеры успеха женщин в технических профессиях

В ГД призвали добавить в учебники примеры успеха женщин в технических профессиях.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ксения Горячева попросила Минпросвещения провести анализ и добавить в учебники больше примеров, когда женщины преуспевали в технических профессиях, чтобы те чаще выбирали эту сферу.

«В целях разрушения сложившегося стереотипа прошу поручить провести исследование для выявления выдающихся женщин-деятелей в различных областях, в том числе в точных науках, промышленности, инженерных и технических отраслях», — говорится в обращении Горячевой к Минпросвещения, имеющемся в распоряжении «Газеты.Ru».

В министерстве в ответе на запрос концептуально поддержали идею, но отметили, что есть ряд сложностей.

«Выявление женщин-деятелей в различных областях является экспертно-аналитическим анализом, а не научным исследованием. Следует отметить, что в настоящее время в подведомственных педагогических вузах не сформирована экспертная среда, обладающая необходимой квалификацией для анализа достижений женщин в таких сферах, как точные науки, промышленность, инженерия и технические дисциплины», — говорится в ответном письме.