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На улице Родинова в Нижнем Новгороде снесут 11 незаконных гаражей

Такое решение принято администрацией города.

Источник: Время

11 самовольно построенных кирпичных гаражей будет снесено на территории Нижнего Новгорода. Это следует из постановления, размещенного на официальном сайте администрации.

В документе отмечается, что гаражи расположены на улице Родионова, за домом № 186Б, на землях с неразграниченным правом государственной собственности.

Демонтаж должен быть произведен в течение шести месяцев владельцами гаражей или правообладателями земельного участка, на котором расположены самовольные постройки.

Ранее сообщалось, что на улице Белинского снесут кирпичные гаражи.