На улице Родинова в Нижнем Новгороде снесут 11 незаконных гаражей

11 самовольно построенных кирпичных гаражей будет снесено на территории Нижнего Новгорода. Это следует из постановления, размещенного на официальном сайте администрации.
В документе отмечается, что гаражи расположены на улице Родионова, за домом № 186Б, на землях с неразграниченным правом государственной собственности.
Демонтаж должен быть произведен в течение шести месяцев владельцами гаражей или правообладателями земельного участка, на котором расположены самовольные постройки.
Ранее сообщалось, что на улице Белинского снесут кирпичные гаражи.