Ростовский бизнес теряет более 133 млн рублей на каждые 10 тыс. сотрудников из-за работы во время болезни

По словам эксперта, речь идет о так называемом презентеизме — ситуации, когда сотрудник продолжает работать, несмотря на плохое самочувствие или наличие хронических заболеваний. В таких случаях потери бизнеса связаны не только с больничными листами и расходами на медицинскую помощь, но и со снижением эффективности труда.