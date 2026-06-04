Politico: страны НАТО выделили на ракеты-перехватчики для Украины в 12 раз меньше, чем планировалось

Европейское бюро Politico напоминает, что программа PURL была создана прошлым летом после того, как президент США Дональд Трамп отменил новые обязательства по оказанию военной помощи Киеву. Теперь генсек НАТО собирает средства для этой инициативы у стран-доноров.
Владимир Зеленский в среду, после встречи в Киеве с Рютте, заявил, что шесть стран согласились на новые взносы в программу закупок приоритетного оружия для Украины. В первую очередь речь идет о ракетах-перехватчиках для американских зенитно-ракетных комплексов Patriot, острый дефицит которых наблюдается на Украине. Зеленский отметил, что «темпы и объем поставок через PURL недостаточны», добавив, что он обсудил «дополнительные шаги» с Рютте.
Рютте, в свою очередь, уточнил, что партнеры Украины обязались выделить около 6 млрд долларов в рамках этой программы, причем 5 млрд долларов они пообещали выделить в прошлом году.
Politico отмечает, что НАТО спешно пытается определиться с финансовыми обязательствами, чтобы успокоить Киев перед июльским саммитом альянса в Турции, на котором Зеленский будет присутствовать кулуарно.
Издание напоминает, что ранее члены блока отклонили предложение Рютте выделить Украине 0,25% ВВП. Как утверждают осведомленные источники, сейчас в НАТО обдумывают предложение Германии о повышении прозрачности взносов в сочетании с пока еще не определенным абсолютным целевым показателем финансирования.