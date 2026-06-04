Politico: страны НАТО выделили на ракеты-перехватчики для Украины в 12 раз меньше, чем планировалось

Владимир Зеленский в среду, после встречи в Киеве с Рютте, заявил, что шесть стран согласились на новые взносы в программу закупок приоритетного оружия для Украины. В первую очередь речь идет о ракетах-перехватчиках для американских зенитно-ракетных комплексов Patriot, острый дефицит которых наблюдается на Украине. Зеленский отметил, что «темпы и объем поставок через PURL недостаточны», добавив, что он обсудил «дополнительные шаги» с Рютте.