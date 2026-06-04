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В Москве стартовал ремонт на Новой площади

Для удобства автомобилистов и пешеходов работы проводят преимущественно ночью.

Ремонт стартовал на Новой площади в Москве, сообщили в департаменте экономической политики и развития города. Работы проходят при поддержке национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Всего на объекте планируют обновить более 8 тыс. кв. м асфальта. Для этого задействованы 60 специалистов и 40 единиц техники. Сначала рабочие выполнят фрезерование старого покрытия, затем приведут в порядок смотровые колодцы, дождеприемные решетки и бортовой камень. После подготовки основания рабочие уложат новое асфальтобетонное полотно, а на завершающем этапе нанесут дорожную разметку.

Чтобы снизить неудобства для жителей, автомобилистов и пешеходов, основные работы проводят преимущественно в ночное время. При этом движение на участке перекрывают частично. Помимо Новой площади ремонт начался на Москворецкой набережной, также он пройдет на Моховой улице, Боровицкой, Старой и Лубянской площадях.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.