В Москве стартовал ремонт на Новой площади

Ремонт стартовал на Новой площади в Москве, сообщили в департаменте экономической политики и развития города. Работы проходят при поддержке национального проекта «Инфраструктура для жизни».
Всего на объекте планируют обновить более 8 тыс. кв. м асфальта. Для этого задействованы 60 специалистов и 40 единиц техники. Сначала рабочие выполнят фрезерование старого покрытия, затем приведут в порядок смотровые колодцы, дождеприемные решетки и бортовой камень. После подготовки основания рабочие уложат новое асфальтобетонное полотно, а на завершающем этапе нанесут дорожную разметку.
Чтобы снизить неудобства для жителей, автомобилистов и пешеходов, основные работы проводят преимущественно в ночное время. При этом движение на участке перекрывают частично. Помимо Новой площади ремонт начался на Москворецкой набережной, также он пройдет на Моховой улице, Боровицкой, Старой и Лубянской площадях.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.