В Москве стартовал ремонт на Новой площади

Всего на объекте планируют обновить более 8 тыс. кв. м асфальта. Для этого задействованы 60 специалистов и 40 единиц техники. Сначала рабочие выполнят фрезерование старого покрытия, затем приведут в порядок смотровые колодцы, дождеприемные решетки и бортовой камень. После подготовки основания рабочие уложат новое асфальтобетонное полотно, а на завершающем этапе нанесут дорожную разметку.