В Роспотребнадзоре сообщили, на каких пляжах области опасно купаться

Пляж в Полесске в районе Полесского канала (ориентир — насосная станция № 1), общественный пляж пруда «Янтарное» в ПГТ Янтарный и пляж «Панорама» в Светлогорске по состоянию на 4 июня 2026 года не прошли процедуру санитарно-эпидемиологической оценки и не имеют санитарно-эпидемиологического заключения. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.