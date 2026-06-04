В Роспотребнадзоре сообщили, на каких пляжах области опасно купаться

Пляж в Полесске в районе Полесского канала (ориентир — насосная станция № 1), общественный пляж пруда «Янтарное» в ПГТ Янтарный и пляж «Панорама» в Светлогорске по состоянию на 4 июня 2026 года не прошли процедуру санитарно-эпидемиологической оценки и не имеют санитарно-эпидемиологического заключения. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
«Обращаем Ваше внимание, что на водоемах, не имеющим санитарно-эпидемиологическое заключение, купаться запрещено, так как это создаёт угрозу жизни и здоровью, возникновения массовых инфекционных заболеваний», — говорится в сообщении.
В ведомстве также отметили, что в Калининградской области на сегодняшний день официально оборудованы и имеют санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарно-эпидемиологическим требованиям 30 пляжей.
«Отобрано по 30 проб воды поверхностных водоёмов, включая Балтийское море, и песка в зонах рекреации. Все отобранные пробы соответствуют гигиеническим нормативам», — сообщили в Роспотребнадзоре.
По данным министра по культуре и туризму Калининградской области Андрея Ермака, всего в Калининградской области 13 официальных морских пляжей и 19 пляжей, которые находятся вне приморских муниципалитетов. Их протяжённость за минувший год практически не изменилась.