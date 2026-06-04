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Численность трудоспособного населения Ростовской области сократилась почти на 7% за пять лет

Численность трудоспособного населения Ростовской области за последние пять лет сократилась почти на 7%. Об этом на конференции, которую организовал «Ъ-Ростов» совместно с Союзом работодателей Ростовской области и региональным отделением Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), сообщила председатель межведомственной рабочей группы по вопросам здоровьесбережения работающего населения Ростовской области Татьяна Таютина.

Численность трудоспособного населения Ростовской области за последние пять лет сократилась почти на 7%. Об этом на конференции, которую организовал «Ъ-Ростов» совместно с Союзом работодателей Ростовской области и региональным отделением Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), сообщила председатель межведомственной рабочей группы по вопросам здоровьесбережения работающего населения Ростовской области Татьяна Таютина.

По словам эксперта, демографические изменения становятся одним из ключевых вызовов для регионального рынка труда и заставляют работодателей уделять все больше внимания вопросам сохранения здоровья сотрудников.

Как отметила госпожа Таютина, население Ростовской области составляет около 4,2 млн человек, а ожидаемая продолжительность жизни в регионе достигла 73,5 года. При этом доля граждан старших возрастов в структуре занятости продолжает увеличиваться.

«Мы понимаем, что достаточно большой пласт населения — люди старше 40 лет, которые продолжают активно работать. Поэтому их здоровье должно стать нашей общей целью», — подчеркнула она.

Эксперт также обратила внимание на различия в структуре профессиональных рисков для разных отраслей экономики региона. Так, в угледобывающей промышленности наиболее распространены заболевания органов дыхания и опорно-двигательного аппарата, тогда как в агропромышленном комплексе работники сталкиваются с воздействием пестицидов, агрохимикатов и высоких температур.

По мнению участников конференции, на фоне сокращения численности трудоспособного населения вопросы профессионального долголетия, профилактики хронических заболеваний и развития корпоративных программ здоровья становятся важным фактором устойчивости предприятий и экономики региона в целом.

Подробнее читайте в материале «Бизнес взялся за здоровье».