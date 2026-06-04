Численность трудоспособного населения Ростовской области сократилась почти на 7% за пять лет

Эксперт также обратила внимание на различия в структуре профессиональных рисков для разных отраслей экономики региона. Так, в угледобывающей промышленности наиболее распространены заболевания органов дыхания и опорно-двигательного аппарата, тогда как в агропромышленном комплексе работники сталкиваются с воздействием пестицидов, агрохимикатов и высоких температур.