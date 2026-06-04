Жителей Перми ждут на бесплатных спортивных занятиях с тренером

Для тренировок по общей физической подготовке подготовили открытую спортивную площадку на ул. Мира, 70Б. Занятия проведет опытный наставник с 19:30 до 20:15. На занятия по волейболу ждут с 19:30 до 20:30 на спортивной площадке ул. Лихвинская, 29 / ул. Самаркандская, 100; по футболу — в спорткомплексе по переулку Урожайный с 11:00 до 13:00.