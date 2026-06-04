На ПМЭФ обсудили особенности подготовки медицинских кадров

«Система российской подготовки специалистов всегда базировалась на том, что молодой специалист, закончив обучение, приходит в медицинскую организацию и в реальных боевых условиях, находясь на ставке, несет ответственность за то, что он делает», — сказала замминистра здравоохранения РФ Татьяна Семенова на сессии «Профессиональное ориентирование и наставничество в медицине. Опыт, лучшие практики, будущие».
По ее словам, сегодня необходимо адаптировать специалиста к его работе более комфортным способом, сохранив при этом принцип выхода в трудовую деятельность.
О мотивации будущих врачей рассказала кандидат медицинских наук, директор Медицинского научно-образовательного института МГУ имени Ломоносова, ведущий научный сотрудник НМИЦ эндокринологии имени академика Дедова Минздрава РФ Мария Воронцова.
Она привела результаты опроса студентов факультета фундаментальной медицины МГУ. Согласно исследованию, денежное вознаграждение и финансовая независимость являются важной частью мотивации, но самый главный мотивационный движок — это профессиональное саморазвитие и становление.
«У нас есть новая система маршрутизации, профориентирования студентов. Во время обучения наша цель состоит в том, чтобы дать возможность попробовать себя в разных специальностях, в разных учреждениях и вообще понять, что такое быть врачом», — добавила Воронцова.
Ректор Сеченовского университета Минздрава России Петр Глыбочко рассказал о проекте «Школа — университет — клиника», который помогает знакомить школьников с профессией врача.
«Сегодня надо молодым людям, начиная со школы, донести о том, что такое профессия врача, что в нашей профессии случайных людей не должно быть. Поэтому, начиная вот такую работу на этом уровне, мы получаем неплохой результат и получаем хороших абитуриентов», — подчеркнул ректор, отметив, что ранняя профориентация позволяет снизить число студентов, разочаровавшихся в выбранной специальности уже в первые годы обучения.
По его словам, в университете также действует система наставничества: аспиранты помогают студентам 1-го, 2-го, 3-го курсов адаптироваться и определиться с дальнейшей профессиональной траекторией.
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