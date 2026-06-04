На ПМЭФ обсудили особенности подготовки медицинских кадров

«Сегодня надо молодым людям, начиная со школы, донести о том, что такое профессия врача, что в нашей профессии случайных людей не должно быть. Поэтому, начиная вот такую работу на этом уровне, мы получаем неплохой результат и получаем хороших абитуриентов», — подчеркнул ректор, отметив, что ранняя профориентация позволяет снизить число студентов, разочаровавшихся в выбранной специальности уже в первые годы обучения.