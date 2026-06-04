Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На ПМЭФ обсудили особенности подготовки медицинских кадров

С. -ПЕТЕРБУРГ, 4 июн — РИА Новости. Особенности подготовки медицинских кадров, роль института наставничества в здравоохранении и инструменты мотивации будущих врачей обсудили эксперты на Петербургском международном экономическом форуме.

Источник: © РИА Новости

«Система российской подготовки специалистов всегда базировалась на том, что молодой специалист, закончив обучение, приходит в медицинскую организацию и в реальных боевых условиях, находясь на ставке, несет ответственность за то, что он делает», — сказала замминистра здравоохранения РФ Татьяна Семенова на сессии «Профессиональное ориентирование и наставничество в медицине. Опыт, лучшие практики, будущие».

По ее словам, сегодня необходимо адаптировать специалиста к его работе более комфортным способом, сохранив при этом принцип выхода в трудовую деятельность.

О мотивации будущих врачей рассказала кандидат медицинских наук, директор Медицинского научно-образовательного института МГУ имени Ломоносова, ведущий научный сотрудник НМИЦ эндокринологии имени академика Дедова Минздрава РФ Мария Воронцова.

Она привела результаты опроса студентов факультета фундаментальной медицины МГУ. Согласно исследованию, денежное вознаграждение и финансовая независимость являются важной частью мотивации, но самый главный мотивационный движок — это профессиональное саморазвитие и становление.

«У нас есть новая система маршрутизации, профориентирования студентов. Во время обучения наша цель состоит в том, чтобы дать возможность попробовать себя в разных специальностях, в разных учреждениях и вообще понять, что такое быть врачом», — добавила Воронцова.

Ректор Сеченовского университета Минздрава России Петр Глыбочко рассказал о проекте «Школа — университет — клиника», который помогает знакомить школьников с профессией врача.

«Сегодня надо молодым людям, начиная со школы, донести о том, что такое профессия врача, что в нашей профессии случайных людей не должно быть. Поэтому, начиная вот такую работу на этом уровне, мы получаем неплохой результат и получаем хороших абитуриентов», — подчеркнул ректор, отметив, что ранняя профориентация позволяет снизить число студентов, разочаровавшихся в выбранной специальности уже в первые годы обучения.

По его словам, в университете также действует система наставничества: аспиранты помогают студентам 1-го, 2-го, 3-го курсов адаптироваться и определиться с дальнейшей профессиональной траекторией.

Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.