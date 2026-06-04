В Карачаево-Черкесии очистили территорию парка

Парк «Зеленый остров» в Карачаево-Черкесии считается одним из крупнейших на юге России. Он расположен в пойме реки Кубани. Чтобы сохранить красоту этого места, за ним внимательно следят.
Один из посетителей заметил на территории, благоустроенной по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», мусор и сообщил об этом с помощью QR-кода обратной связи. Команда администрации района сразу же организовала внеплановый субботник, присоединившись к акции «Вода России» нацпроекта «Экологическое благополучие». Теперь и побережье, и парк чистые и ухоженные.
Таблички с QR-кодами можно найти на объектах, которые благоустроены по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».