Минчанин уехал за город и позвонил в охрану, вспомнив про пельмени на плите

Житель Минска, который являлся клиентом охраны и у него была установлена тревожная кнопка в квартире, вспомнил, что «наверное, не выключил пельмени на плите». В этот момент мужчина находился далеко за пределами МКАД и позвонил для решения проблемы в Департамент охраны.