Минчанин уехал за город и позвонил в охрану, вспомнив про пельмени на плите. Подробности 1prof.by рассказали сотрудники отдела Департамента охраны Министерства внутренних дел.
Житель Минска, который являлся клиентом охраны и у него была установлена тревожная кнопка в квартире, вспомнил, что «наверное, не выключил пельмени на плите». В этот момент мужчина находился далеко за пределами МКАД и позвонил для решения проблемы в Департамент охраны.
Как вспоминают милиционеры, мужчина попросил посмотреть, все ли в порядке в квартире. Так как у сотрудников есть ключи от всех квартир, по которым были заключены договоры, они сразу же выехали по указанному адресу.
Опасения минчанина оказались не напрасны. В момент приезда сотрудников, в кастрюле на плите выкипела вода, вся квартира была в дыму.
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