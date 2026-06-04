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Минчанин уехал за город и позвонил в охрану, вспомнив про пельмени на плите

Житель Минска уехал из города и позвонил в охрану по вот этой причине.

Источник: Комсомольская правда

Минчанин уехал за город и позвонил в охрану, вспомнив про пельмени на плите. Подробности 1prof.by рассказали сотрудники отдела Департамента охраны Министерства внутренних дел.

Житель Минска, который являлся клиентом охраны и у него была установлена тревожная кнопка в квартире, вспомнил, что «наверное, не выключил пельмени на плите». В этот момент мужчина находился далеко за пределами МКАД и позвонил для решения проблемы в Департамент охраны.

Как вспоминают милиционеры, мужчина попросил посмотреть, все ли в порядке в квартире. Так как у сотрудников есть ключи от всех квартир, по которым были заключены договоры, они сразу же выехали по указанному адресу.

Опасения минчанина оказались не напрасны. В момент приезда сотрудников, в кастрюле на плите выкипела вода, вся квартира была в дыму.

Ранее минчанка позвонила в милицию после перевода денег жениху.

Тем временем ЕРИП предупредил о сбоях в работе систем в Беларуси.

Кроме того, таможня раскрыла детали преступной схемы по вывозу в ЕС деталей от танков, придуманной белорусами в сговоре: «Проведено 22 обыска, изъято 100 000 долларов».