В селе Шкинь Подмосковья пройдет фестиваль «Шкинь-Опера»

Фестиваль «Шкинь-Опера», посвященный творчеству А. С. Пушкина, пройдет 6 июня в селе Шкинь Московской области. Мероприятие состоится в соответствии с задачами нацпроекта «Семья», сообщили в министерстве информации и молодежной политики региона.
Площадкой фестиваля станет родовая усадьба братьев Бибиковых. Там гости смогут познакомиться с литературным наследием А. С. Пушкина через музыку разных жанров — от оперы до фольклора. Среди участников — Государственная академическая симфоническая капелла России под руководством народного артиста России Валерия Полянского, Симфонический оркестр Московской областной филармонии под управлением Дмитрия Юровского и другие.
Помимо музыкальной части гостей ждет отдельная программа, посвященная 90-летию киностудии «Союзмультфильм». В нее войдут лекция генерального директора киностудии Бориса Машковцева, тематические мастер-классы и кинопоказы.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.