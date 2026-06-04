Более 90% случаев утраты трудоспособности на Дону связаны с угольной отраслью

По словам Татьяны Таютиной, сегодня работодатели сталкиваются с необходимостью не только предотвращать производственный травматизм, но и развивать системы ранней диагностики профессиональных заболеваний. Особенно актуально это для отраслей с повышенными рисками для здоровья сотрудников.