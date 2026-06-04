Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В киберполиции объяснили, что делать, если ваш телефон попал в базы мошенников

Злоумышленники могут начать активно атаковать жертву уже после одного контакта.

Злоумышленники могут начать активно атаковать жертву после одного контакта, отправляя сообщения или совершая звонки, выяснила «Российская газета». Это происходит, когда номер телефона попадает в базу данных кол-центра или отмечается как «активный», объяснили в киберполиции.

В таких ситуациях мошенники часто пробуют разные сценарии, чтобы выяснить, какой из них вызовет доверие. Сообщения могут поступать от различных групп злоумышленников, которые покупают готовые базы данных для обзвона и рассылки. Аферисты могут писать о якобы ожидаемых доставках, перерасчёте пенсий, медицинских обследованиях, проблемах с домовыми чатами, посылках и взломе аккаунтов, включая портал госуслуг.

Важно понимать, что катализатором для такой активности становится даже однократный контакт с мошенниками, будь то ответ на звонок, переход по ссылке или начало переписки с незнакомцами.

Если вы столкнулись с частыми звонками или SMS-рассылками от мошенников, есть способы снизить их активность. Рекомендуется провести полную проверку информации о вас в открытом доступе и настроить приватность в мессенджерах так, чтобы ограничить круг лиц, которые могут вам писать или звонить.

Управление МВД рекомендует следующие шаги:

Запретить добавление в группы и каналы всем пользователям, кроме ваших контактов.

Скрыть номер телефона от посторонних.

Ограничить возможность поиска вашего аккаунта по номеру телефона.

Запретить незнакомым номерам инициировать переписку с вами.