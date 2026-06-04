В киберполиции объяснили, что делать, если ваш телефон попал в базы мошенников

Если вы столкнулись с частыми звонками или SMS-рассылками от мошенников, есть способы снизить их активность. Рекомендуется провести полную проверку информации о вас в открытом доступе и настроить приватность в мессенджерах так, чтобы ограничить круг лиц, которые могут вам писать или звонить.