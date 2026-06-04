В киберполиции объяснили, что делать, если ваш телефон попал в базы мошенников

Злоумышленники могут начать активно атаковать жертву после одного контакта, отправляя сообщения или совершая звонки, выяснила «Российская газета». Это происходит, когда номер телефона попадает в базу данных кол-центра или отмечается как «активный», объяснили в киберполиции.
В таких ситуациях мошенники часто пробуют разные сценарии, чтобы выяснить, какой из них вызовет доверие. Сообщения могут поступать от различных групп злоумышленников, которые покупают готовые базы данных для обзвона и рассылки. Аферисты могут писать о якобы ожидаемых доставках, перерасчёте пенсий, медицинских обследованиях, проблемах с домовыми чатами, посылках и взломе аккаунтов, включая портал госуслуг.
Важно понимать, что катализатором для такой активности становится даже однократный контакт с мошенниками, будь то ответ на звонок, переход по ссылке или начало переписки с незнакомцами.
Если вы столкнулись с частыми звонками или SMS-рассылками от мошенников, есть способы снизить их активность. Рекомендуется провести полную проверку информации о вас в открытом доступе и настроить приватность в мессенджерах так, чтобы ограничить круг лиц, которые могут вам писать или звонить.
Управление МВД рекомендует следующие шаги:
Запретить добавление в группы и каналы всем пользователям, кроме ваших контактов.
Скрыть номер телефона от посторонних.
Ограничить возможность поиска вашего аккаунта по номеру телефона.
Запретить незнакомым номерам инициировать переписку с вами.