Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Почта России» возобновила доставку посылок из США

Первая партия отправлений уже прибыла в Россию.

Посылки из США теперь можно получать «Почтой России». В конце мая операторы двух стран возобновили почтовый импорт в РФ, приостановленный в 2022 г., сообщила пресс-служба российской компании.

Первая партия отправлений уже прибыла в Россию. «Доставка осуществляется транзитными рейсами через третьи страны на базе существующих логистических решений», — уточнили в пресс-службе.

По данным компании, ранее почтовый импорт из США составлял более 50 т в месяц: в основном это товары электронной коммерции — одежда, обувь, электроника, БАДы. Также отмечается, что США также оставались крупнейшим направлением для экспортных отправлений из России в 2024—2025 годах. В прошлом году на страну приходилась примерно пятая часть всего объема отправлений.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше