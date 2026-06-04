«Почта России» возобновила доставку посылок из США

По данным компании, ранее почтовый импорт из США составлял более 50 т в месяц: в основном это товары электронной коммерции — одежда, обувь, электроника, БАДы. Также отмечается, что США также оставались крупнейшим направлением для экспортных отправлений из России в 2024—2025 годах. В прошлом году на страну приходилась примерно пятая часть всего объема отправлений.