Головы русских писателей, роботы и огромная неваляшка: в Петербурге официально стартовал ПМЭФ-2026

Первый день форума начался с презентации нового представительского автомобиля Senat 900. Затем состоялось торжественное открытие, на котором выступили руководители правительств, международных организаций и представители стран АТР. Традиционно на ПМЭФ совершили множество крупных сделок. Например, подписали соглашение о проекте строительства Ново-Адмиралтейского моста в Петербурге.
На форуме представлены множество ярких, необычных стендов. Особенно запоминающимся стал стенд, оформленный гигантскими головами культовых русских писателей, также внимание гостей и участников привлекла огромная неваляшка. Один из стендов компания представила панно с изображением пловчихи, полностью выполненное из живых цветов.
По территории Экспофорума смело вместе с людьми разгуливали роботы. Кроме того, было представлено множество современной техники и роботизированных механизмов. Гостям форума предлагали получить печенье с предсказанием от Владимира Жириновского.
На ПМЭФ-2026 заметили Ксению Собчак, борца Александра Карелина, а также бывшего борца UFC и ныне депутата курултая Башкортостана Джеффа Монсона.