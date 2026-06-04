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Головы русских писателей, роботы и огромная неваляшка: в Петербурге официально стартовал ПМЭФ-2026

Петербургский международный экономический форум проходит в Северной столице с 3 по 6 июня. Торжественное открытие форума состоялось 4 июня. Чем запомнился первый день ПМЭФ-2026, передают корреспонденты «МК» в Питере Камилла Латыпова и Наталья Ефимова с места событий.

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Первый день форума начался с презентации нового представительского автомобиля Senat 900. Затем состоялось торжественное открытие, на котором выступили руководители правительств, международных организаций и представители стран АТР. Традиционно на ПМЭФ совершили множество крупных сделок. Например, подписали соглашение о проекте строительства Ново-Адмиралтейского моста в Петербурге.

На форуме представлены множество ярких, необычных стендов. Особенно запоминающимся стал стенд, оформленный гигантскими головами культовых русских писателей, также внимание гостей и участников привлекла огромная неваляшка. Один из стендов компания представила панно с изображением пловчихи, полностью выполненное из живых цветов.

По территории Экспофорума смело вместе с людьми разгуливали роботы. Кроме того, было представлено множество современной техники и роботизированных механизмов. Гостям форума предлагали получить печенье с предсказанием от Владимира Жириновского.

На ПМЭФ-2026 заметили Ксению Собчак, борца Александра Карелина, а также бывшего борца UFC и ныне депутата курултая Башкортостана Джеффа Монсона.

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