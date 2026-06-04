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Владислав Атмахов рассказал о приемных Слуцкого в Нижнем Новгороде

Обращения от нижегородцев направят лично Лидеру ЛДПР.

Источник: Комсомольская правда

5 июня в разных районах Нижнего Новгорода начнут работу приемные Лидера ЛДПР Леонида Слуцкого. Свои обращения нижегородцы смогут оставлять с 12:00 до 16:00. Об этом в своих социальных сетях рассказал координатор нижегородского отделения партии, руководитель фракции ЛДПР в Законодательном Собрании Владислав Атмахов.

— Если у вас есть жалобы, касающиеся вопросов ЖКХ, несанкционированных свалок, загрязнения водоёмов, халатности чиновников, начисления пенсий и других тем — приходите на встречи с депутатами ЛДПР, — призвал нижегородцев Владислав Атмахов. — Все принятые обращения будут направлены Лидеру ЛДПР Леониду Слуцкому.

Приемные будут работать в разных точках Нижнего Новгорода. В частности, в Приокском районе обращения будут принимать по адресу улица Цветочная, дом 12 (у гипермаркета «Магнит»). Здесь с нижегородцами будут работать депутаты фракции ЛДПР Думы Нижнего Новгорода Ирина Молькова и Иван Корниенко.

В Нижегородском районе выездная приемная откроется у дома № 200 по улице Родионова. Ориентиром станет гипермаркет «Лента». Здесь с нижегородцами встретятся депутаты Совета депутатов Лысковского муниципального округа от ЛДПР Владимир Ершов и Алексей Здюмаев.

Третья точка откроется в Автозаводском районе — в доме 113 на проспекте Ленина. Прием жителей проведет депутат Совета депутатов Вадского муниципального округа от ЛДПР Роман Ильинский.

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