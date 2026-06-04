Первышов сообщил о подаче заявки на создание тамбовской ОЭЗ

«Документы у нас уже направлены на согласование в Министерство экономического развития РФ, будем ждать одобрения от них», — рассказал господин Первышов. Объем инвестиций губернатор раскрывать не стал, отметив, что предпочитает говорить о деталях позднее. По его словам, создание ОЭЗ — ключевое направление промышленного развития области. После прохождения согласований с федеральными ведомствами власти намерены определить критерии льгот будущим резидентам.