В поликлинику Воронежа поступило новое гинекологическое кресло

Новое гинекологическое кресло поступило в городскую поликлинику № 18 Воронежа, сообщили в Министерстве здравоохранения Воронежской области. Оборудование приобрели по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь».
Кресло установили в смотровом кабинете и уже ввели в эксплуатацию. Оно оснащено электроприводом, который позволяет плавно менять высоту сиденья, а также регулировать угол наклона сиденья и спинки даже во время осмотра. Благодаря этому процедура становится более комфортной для пациенток, а врачу проще подобрать оптимальное положение оборудования.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.