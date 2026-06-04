В поликлинику Воронежа поступило новое гинекологическое кресло

Кресло установили в смотровом кабинете и уже ввели в эксплуатацию. Оно оснащено электроприводом, который позволяет плавно менять высоту сиденья, а также регулировать угол наклона сиденья и спинки даже во время осмотра. Благодаря этому процедура становится более комфортной для пациенток, а врачу проще подобрать оптимальное положение оборудования.