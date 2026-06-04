Дмитрий Космачёв вошёл в тренерский штаб ХК «Дизель»

Главным тренером остался бывший нападающий нижегородского «Торпедо» 50-летний Дмитрий Шандуров. В группу его помощников включён воспитанник нашей хоккейной школы, уроженец города Горького Дмитрий Космачёв. В чемпионском сезоне 2024/25 он помогал Алексею Исакову в команде «Торпедо-Горький», после чего работал там главным тренером. Кроме того, в сезоне 2023/24 Космачёв ассистировал Исакову в «Чайке», ставшей бронзовым призёром чемпионата МХЛ.