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Дмитрий Космачёв вошёл в тренерский штаб ХК «Дизель»

Об этом сообщили соцсети пензенского хоккейного клуба.

Источник: Нижегородская правда

Пензенский «Дизель», оформив партнёрские отношения с хоккейным клубом «Торпедо», представил тренеров на сезон ВХЛ 2026/27.

Главным тренером остался бывший нападающий нижегородского «Торпедо» 50-летний Дмитрий Шандуров. В группу его помощников включён воспитанник нашей хоккейной школы, уроженец города Горького Дмитрий Космачёв. В чемпионском сезоне 2024/25 он помогал Алексею Исакову в команде «Торпедо-Горький», после чего работал там главным тренером. Кроме того, в сезоне 2023/24 Космачёв ассистировал Исакову в «Чайке», ставшей бронзовым призёром чемпионата МХЛ.

7 июня Дмитрию Евгеньевичу исполнится 41 год.