Мэр Сергей Петрин: «С начала года воронежские водители получили более 2 тысяч штрафов за парковку на газонах»

Ранее на планерном совещании в мэрии руководитель управления экологии Галина Воробьева представила более широкий план развития зеленого фонда Воронежа на текущий год: планируется высадить 4,2 тысяч деревьев и 19 тысяч кустарников; обустроить более 11 гектаров цветников с однолетниками и многолетниками и 20 гектаров газонов (в прошлом году управы районов выполнили 7,5 га вдоль улично-дорожной сети); вырубить 4,1 тысячи аварийных и сухостойных деревьев, обрезать еще 8,5 тысяч.