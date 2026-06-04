Главные новости к вечеру 4 июня 2026 года

Германии впервые не удалось получить место в Совете Безопасности ООН
Генеральная Ассамблея ООН впервые не предоставила Германии непостоянное место в Совете Безопасности на 2027−2028 годы. Свое поражение Берлин объяснил поддержкой Израиля и Украины.
В Крыму временно запретили продажу бензина за наличные
В Крыму из-за дефицита автомобильного топлива ввели временные ограничения на АЗС. Начиная с сегодняшнего дня на полуострове полностью приостановлена продажа бензина за наличный расчет, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
В МО Финляндии заявили, что были в курсе атаки на Петербург
Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что страна была готова сбить украинские беспилотные летательные аппараты, следовавшие в направлении Санкт-Петербурга, в случае нарушения ими воздушного пространства Финляндии. Соответствующее заявление он сделал в интервью изданию Ilta-Sanomat.
Во Франции освободили из-под стражи российского капитана танкера Tagor
Во Франции отпустили капитана российского танкера Tagor, задержанного военно-морскими силами республики. Прокурор Бреста сообщил, что мера принята в рамках масштабного расследования, детали которого пока не разглашаются.
Фон дер Ляйен пообещала выделить Армении €50 млн из-за экспортных ограничений РФ
Европейский союз намерен предоставить Армении пакет мер поддержки, включающий финансовую помощь в размере более €50 млн, в связи с «экономическим давлением России». Об этом заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен по итогам беседы с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.