На Дону в два раза выросло количество пострадавших от укусов клещей

По состоянию на 3 июня в медучреждения Ростовской области с укусами клещей обратились более 2,1 тыс. человек, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.
По данным ведомства, почти 40% (38,2%) пострадавших — дети до 14 лет. Число обращений выросло по сравнению с серединой мая, когда медики зафиксировали более тысячи подобных случаев.
В регионе выявлены единичные, не связанные между собой случаи клещевых инфекций. Крымскую геморрагическую лихорадку диагностировали в Мартыновском районе, лихорадку Ку — в Дубовском, Целинском, Сальском и Ремонтненском районах.
Чтобы снизить численность паразитов, специалисты проводят обработки зон отдыха и других территорий. Противоклещевые препараты уже применили на площади более 6 тыс. гектаров. Также профилактические обработки проходят сельскохозяйственные животные.
В Роспотребнадзоре напоминают о правилах безопасности. На природе и при контакте с животными нужно осматривать одежду и открытые участки тела каждые 15−20 минут. Если клещ все же присосался, не стоит извлекать его самостоятельно — необходимо сразу обратиться в травмпункт.