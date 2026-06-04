На Дону в два раза выросло количество пострадавших от укусов клещей

В Роспотребнадзоре напоминают о правилах безопасности. На природе и при контакте с животными нужно осматривать одежду и открытые участки тела каждые 15−20 минут. Если клещ все же присосался, не стоит извлекать его самостоятельно — необходимо сразу обратиться в травмпункт.