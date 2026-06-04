Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Дону в два раза выросло количество пострадавших от укусов клещей

На природе и при контакте с животными нужно осматривать одежду и открытые участки тела каждые 15−20 минут.

По состоянию на 3 июня в медучреждения Ростовской области с укусами клещей обратились более 2,1 тыс. человек, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

По данным ведомства, почти 40% (38,2%) пострадавших — дети до 14 лет. Число обращений выросло по сравнению с серединой мая, когда медики зафиксировали более тысячи подобных случаев.

В регионе выявлены единичные, не связанные между собой случаи клещевых инфекций. Крымскую геморрагическую лихорадку диагностировали в Мартыновском районе, лихорадку Ку — в Дубовском, Целинском, Сальском и Ремонтненском районах.

Чтобы снизить численность паразитов, специалисты проводят обработки зон отдыха и других территорий. Противоклещевые препараты уже применили на площади более 6 тыс. гектаров. Также профилактические обработки проходят сельскохозяйственные животные.

В Роспотребнадзоре напоминают о правилах безопасности. На природе и при контакте с животными нужно осматривать одежду и открытые участки тела каждые 15−20 минут. Если клещ все же присосался, не стоит извлекать его самостоятельно — необходимо сразу обратиться в травмпункт.