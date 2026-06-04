Приходите в красном. Что ждет волгоградцев из-за матча Россия — Буркина-Фасо

Сборная России по футболу уже в Волгограде. Главного тренера команды Валерия Карпина и её игроков встретили 4 июня, накануне матча со сборной Буркина-Фасо хлебом-солью и ярким флешмобом.
«Город герой — дух боевой! Сборная России — мы с тобой!» — скандировали участники фестиваля #ТриЧетыре.
Валерия Карпина попросили оставить автограф на футбольном мяче — его передадут в музей фестиваля.
Встречали караваями.
Перед заселением в гостиницу спортсменов перехватили журналисты. Тренер защитников Виктор Онопко признал: сборная Буркина-Фасо — сильный и интересный соперник. Её участники заявили о себе в европейских чемпионатах. Некоторые из них известны как игроки российских клубов.
«Думаю, игра будет интересной, тем более что в Волгограде очень любят футбол. Надеюсь, мы порадуем болельщиков», — подчеркнул Онопко.
Вечером на стадионе «Волгоград Арена» футболисты национальной сборной проведут открытую тренировку. А товарищеский матч начнётся 5 июня в 20:00.
Сборная Буркина-Фасо прибыла в Волгограде ещё 29 мая. Команду встретил в международном аэропорту «Сталинград» ансамбль Российского казачества. Футболисты не устояли и пустились в пляс с красавицами-казачками. Без каравая их, разумеется, тоже не оставили.
Поиграть с асами, сделать фото с легендами.
Развлекать фанатов футбола начнут задолго до его начала. Развлекательная программа стартует уже с 17:00. В это время начнутся мастер‑классы на поле у трибуны А — их проведут Руслан Пименов и Валерий Есипов. Поиграть с известными нападающим и полузащитником смогут все желающие.
Запускать болельщиков на трибуны начнут с 18:00. Тем временем легенды российского футбола Владимир Габулов и Игорь Семшов проведут автограф‑сессию в шатре «Свои Плюсы» на улице со стороны трибуны А. С ними можно будет сделать фото на память.
Обширной будет музыкальная программа. Честь исполнить гимн России предоставят сводному детскому хору. Кавер на песню группы «Кино» «В наших глазах» исполнит рок‑группа «330 м/с». Группа «Корни» начнёт выступление в 18:40 на сцене, которую установят слева от входа в стадион. А в завершение вечера прозвучит композиция «Высота» в исполнении Сергея Нихаенко, финалиста проекта Олега Газманова «Родники».
«Гостей также будут ждать аквагрим на секторах A, B, C и D в холодной галерее, а в фойе — мастер‑класс по украшению кокошника, барбер‑станция и зону аэротату. Здесь же можно будет приобрести официальную атрибутику», — сообщает v102.ru.
На площади перед ареной организуют парк развлечений с конкурсами и призами. Фотозону, посвящённую сборной Буркина‑Фасо, установят на стилобате сектора С116.
Городские власти не упустили возможность и решили устроить перед матчем голосование за территории, которые планируется благоустроить городе в 2027 году. Помогут им волонтеры — они будут встречать волгоградцев у входов на «Волгоград Арену» с 17:30.
После матча развезут по домам.
Проблемы доставит матч местным автомобилистам. В мэрии сообщают, что 5 июня уже с 00:00 и до конца суток движение транспорта будет запрещено:
на ул. Зайцева в границах от пр. Ленина до ул. Чуйкова и входа GATE № 1;
выезд со стороны ул. Батальонной на ул. Зайцева;
проезд от пр. Ленина до входа GATE № 5 и на некоторых других участках.
Для объезда предусмотрены улицы Возрождения и 7-й Гвардейской дивизии.
Пассажирам общественного транспорта следует помнить, что:
с 16.00 отменят остановку у «Волгоград Арены»;
последнее отправление до СТ до ст. «Ельшанка» — в 23.00, до «ВГТЗ» — в 23.50;
троллейбусы будут поданы к окончанию матча и отвезут горожан в Тракторозаводской, Дзержинский и Советский районы;
дополнительные автобусы с 21.45 отправятся до остановки «61-я школа» и в микрорайон Жилгородок;
электробусы № 15 с 21.45 поедут от ост. «ЦПКиО» в Кировский район;
маршрутка 3С продлит работу до 23.00;
от ст. «Мамаев Курган» отправятся электропоезда: в строну станции «Шпалопропитка» — в 22.40, в сторону города Волжского — в 22.45.
Не забывайте о запретах.
Юрист Владимир Кудрявцев напоминает: правительство РФ внесло минувшей весной изменения в правила поведения зрителей на стадионах.
Ключевыми нововведениями являются:
запрещен пронос и использование электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (за исключением средств для маломобильных граждан);
запрещено использование дронов без согласования с организаторами соревнований;
запрещено проносить баннеры, флаги и плакаты с надписями или изображениями, не соответствующими традиционным российским ценностям, а также материалы с пропагандой насилия или экстремистской символикой;
запрещено использование нескольких полотен, объединенных в одну композицию — размеры флагов не должны превышать 2×1,5 метра, если с организаторами не оговорено другое;
ограничен объем напитков в пластиковой таре — не более 0,5 литра, а суммарно на человека — не более 1 литра, стеклянная и жестяная тара осталась под запретом, как и было ранее;
запрещено забираться на ограждения, конструкции, мачты и деревья.
Базовые запреты в новых правилах сохраняются: запрещен пронос алкоголя, опасных и громоздких предметов, использование нецензурной лексики и участие в потасовках. Остается требование предоставлять для досмотра личные вещи.
Для создания единой атмосферы на матче сборных России и Буркина-Фасо организаторы рекомендуют болельщикам приходить в одежде красного цвета. Билет лучше распечатать или сохранить в галерее телефона, поскольку возможны ограничения интернета. Нетрезвых болельщиков на стадион не пропустят даже если у них будут билеты.